Trump\'tan Zelenskiy\'ye Moskova Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, başkent Moskova'ya saldırı düzenlememesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Pensilvanya'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy'nin Rusya'nın başkentini vurup vuramayacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndereceği iddialarını reddeden Trump, Rusya'nın, 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes yapmaması halinde ikincil tarifeleri uygulama tehdidini yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Trump, "Son üç ayda birçok savaşı çözdüm ama henüz bu savaşı çözemedim. Bu bir Biden savaşı, Trump savaşı değil. Hepimizi bu karmaşadan kurtarmaya çalışmak için buradayım" diye konuştu.

Trump, "Ukrayna'nın tarafında mısınız?" sorusuna ise 'kimsenin tarafında değil, insanlık tarafında' olduğu yanıtını verdi. Trump, "Binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Öldürmeyi durdurun. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katliamın durmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın suç dosyasında kendi adının da olduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda "Hayır" cevabını verdi.