Trump'tan Zelenskiy'ye Moskova Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan Zelenskiy'ye Moskova Uyarısı

Trump\'tan Zelenskiy\'ye Moskova Uyarısı
16.07.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Ukrayna liderine Moskova'ya saldırı düzenlememesi gerektiğini söyledi, ateşkes vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, başkent Moskova'ya saldırı düzenlememesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Pensilvanya'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy'nin Rusya'nın başkentini vurup vuramayacağı yönündeki soru üzerine Trump, "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndereceği iddialarını reddeden Trump, Rusya'nın, 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes yapmaması halinde ikincil tarifeleri uygulama tehdidini yineledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Trump, "Son üç ayda birçok savaşı çözdüm ama henüz bu savaşı çözemedim. Bu bir Biden savaşı, Trump savaşı değil. Hepimizi bu karmaşadan kurtarmaya çalışmak için buradayım" diye konuştu.

Trump, "Ukrayna'nın tarafında mısınız?" sorusuna ise 'kimsenin tarafında değil, insanlık tarafında' olduğu yanıtını verdi. Trump, "Binlerce insanın öldürülmesini durdurmak istiyorum. Öldürmeyi durdurun. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda katliamın durmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın suç dosyasında kendi adının da olduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda "Hayır" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Moskova, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan Zelenskiy'ye Moskova Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
’Süper Dadı’ Jo Frost’tan çarpıcı itiraf: Ölümle defalarca burun buruna geldim 'Süper Dadı' Jo Frost'tan çarpıcı itiraf: Ölümle defalarca burun buruna geldim
Bakan Tunç’tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi Bakan Tunç'tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı
FETÖ’ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi FETÖ'ye Gıda Kolisiyle Para Transferi İfşa Edildi
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama... Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Teknede sarmaş dolaş Icardi ve Suárez’den aşk dolu paylaşım Teknede sarmaş dolaş! Icardi ve Suárez'den aşk dolu paylaşım

09:27
Ankara’da zincirleme kaza 20 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 20 kişi yaralandı
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
15:15
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
15:11
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
14:34
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
Türk edebiyatının acı kaybı: Pınar Kür yaşamını yitirdi
14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
13:56
Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
Fiyatlara kızıp bedava dağıttılar, duyan sıraya koştu
13:50
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
13:18
Selahattin Demirtaş’tan süreçle ilgili yeni mesaj
Selahattin Demirtaş'tan süreçle ilgili yeni mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 09:40:23. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Zelenskiy'ye Moskova Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.