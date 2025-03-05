ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı

Politika

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurma kararı aldı.

"TRUMP'IN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR"

CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.

CIA Başkanı John Ratcliffe

"ABD YENİDEN UKRAYNA İLE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAK"

Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.

ASKERİ YARDIMLAR DA ASKIYA ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya almıştı.