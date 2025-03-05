ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı

Geniş Video İzle

CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı.

05.03.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurma kararı aldı.

"TRUMP'IN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR"

CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.

CIA Başkanı, Trump'ın Ukrayna ile İstihbarat Paylaşımını Durdurduğunu Açıkladı
CIA Başkanı John Ratcliffe

"ABD YENİDEN UKRAYNA İLE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAK"

Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.

ASKERİ YARDIMLAR DA ASKIYA ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya almıştı.

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, CIA, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    ÇOK DOĞRU BİR KARAR 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:20:10. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.