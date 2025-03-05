ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurma kararı aldı.
CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkana Donald Trump'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımının ve askeri yardımın durdurulması talimatı verdiğini açıkladı. Ratcliffe, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu belirtti.
Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya almıştı.
Son Dakika › Politika › ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını askıya aldı - Son Dakika
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