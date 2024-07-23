Trump ve Netanyahu Florida'da buluşacak

Politika

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile cuma günü Florida'da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski Başkan Donald Trump ile görüşecek. Trump, yaptığı açıklamada Netanyahu ile cuma günü Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geleceğini belirtti.

Netanyahu'nun yarın ise başkent Washington DC'de ABD Kongresi'ne hitap etmesi ve perşembe günü Başkan Biden'la görüşmesi bekleniyor. - FLORIDA