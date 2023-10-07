Listedeki 49 isim çizik yedi, aralarında Binali Yıldırım da var

TSK, teröristlerin inlerini böyle paramparça etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında teröristlerin inlerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği hava harekatının görüntülerini paylaştı. İHA, SİHA ve F-16'larla vurulan terör inleri adeta paramparça oldu. "Demirden pençelerimizin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki terörist inlerini paramparça ettiği anlar" notuyla paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerini tam isabetle yok etti.