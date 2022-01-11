TSO Başkanı Tuncay Şahin: "Kesinlikle milletvekili adayı değilim" - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, milletvekili adayı olacağı yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Aday olmayacağının altını çizen Şahin, uygun görülmesi halinde bir dönem daha oda başkanlığı yapmayı istediğini vurguladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Şahin, daha sonra açıklamalarda bulundu. Oda başkanlığı görevine başladığında siyasi kimliğini Gaziantep Caddesinde bıraktığını belirten Şahin, "Ben milletvekili olacağım diye buraya seçilmedim. 31 kişiyiz ve ben 30 kişinin sözcüsüyüm. Kesinlikle milletvekili adayı değilim. Siyasetçilerin işi farklıdır. Ben oda başkanı olduğum zaman siyasi kimliğimi Antep Caddesinde bıraktım. Her partiye eşit mesafedeyiz. Anayasanın 35. maddesi 5174 sayılı kanuna tabiyiz. Biz üyelerimizin avukatlığını yapıyoruz, özü bu. Benim öyle bir düşüncem yok. Arkadaşlarım uygun görürse bir dönem daha oda başkanlığı yapmak isterim" diye konuştu. - DÜZCE