TTB ve Barolar, CHP\'yi Ziyaret Etti

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP genel merkezine ziyarette bulunarak, Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında Özgür Özel ve parti kurullarının görevden alınmasına ilişkin kararı sonrası CHP genel merkezine ziyaretler sürdü. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile beraberindeki heyet ve TBB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap ile beraberindeki heyet, Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası Özel ve Sağkan basın açıklaması yaptı. Özel, bugün kapalı grup toplantısını yaptıklarını ve parti meclisi toplantısına da devam ettiklerini söyleyerek, "Bu yaşadığımız hukuksuz süreç başladığı andan itibaren 60'ın üzerinde baronun ortak bir açıklamada birleşmeleri ve Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı değerlendirmeler çok kıymetliydi. Ayaklarının tozuyla Ankara'ya döner dönmez de bu ziyareti gerçekleştirmeleri bizler açısından çok anlamlı. Ben bir kez daha Sayın Sağkan'ın şahsında Türkiye Barolar Birliği'ni, bütün bağlı baroları ve savunma mesleğini yapan çok değerli avukatları Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum" dedi.

'GENEL BAŞKANI PARTİYE GÖNÜL VERMİŞLER SEÇER'

Sağkan ise, "Bu partinin seçilmiş delegelerinin, kendi oylarıyla belirledikleri genel başkanlarını artık yargı eliyle başkalarının belirleyebileceğine ilişkin bir algıyı ortaya koymak istiyorlar. Bu, aslında çok partili demokrasinin sonu demektir. Bu, demokratik sistemin dibine dinamit koymakla eş değer bir süreçtir. Buna bu ülkede demokrasiye inanan, hukuka inanan, cumhuriyete inanan herkesin ama herkesin, hangi görüşten olursa olsun karşı çıkması en temel sorumluluğudur. Biz, o sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere bugün buradaydık. Biz bu ülkenin evlatlarıyız ve bu ülke sahipsiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin en önemli siyasi kurumlarından birisidir ve onun genel başkanını da bu partiye gönül vermiş insanlar seçerler. Biz, o nedenle bu yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi çabasına karşı, her zaman olduğu gibi demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yanında olacağımızı tekrar ifade etmek üzere bugün buraya geldik" diye konuştu.