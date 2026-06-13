Tüfenkci: "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyoruz"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ'ın Kozluca Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ve mahalle sakinlerinin de katıldığı programda, Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün ev sahipliği yaptı.Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve vatandaşların talepleri istişare edildi. Tüfenkci, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek, hizmetlerin ortak akıl ve istişare anlayışıyla şekillendirilmeye devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlarla sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Tüfenkci, mahalle ziyaretlerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Programda konuşulan konuların yakından takip edileceğini ifade eden Tüfenkci, vatandaşların beklentilerini dikkate alarak Malatya ve Akçadağ için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Ziyaret sonunda Tüfenkci, misafirperverliği dolayısıyla Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün'e teşekkür ederek, mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA