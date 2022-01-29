Tüfenkci: "Malatya demiryoluna loko bakım atölyeleri projesini de kazandıracağız" - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı konuşmada, "Malatya demiryoluna loko bakım atölyeleri projesini de kazandıracağız" dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partililerle birlikte Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesini ziyaret etti. Ziyarette, Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Ziyarette konuşan Tüfenkci, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alınarak ciddi anlamda Türkiye'nin yıpratıldığı, kötümser bir ortam oluşturulmaya çalışıldığı, milletin kafasının karıştırılmaya zorlandığı bir siyasi istismar dönemi yaşıyoruz. Milletimiz feraseti ile neyin nasıl olduğunu çok iyi görüyor. Bazıları her durumu ve gelişmeyi bir siyasi ranta çevirmenin hesabını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz hiçbir vatandaşımızı ve çalışanımızı enflasyona ezdiremeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin takdirleri ile memurlara verilen ek yüzde 2,5'luk zam kamu çalışanları işçilerine de verilmiş oldu. Şubat ayından itibaren bu zamların da maaşlara yansımalarını göreceğiz. Biz inanıyoruz ki bütün çalışanlar, memuruyla işçisiyle bu ülke için çalışan insanlar tamamı hak ettiği değeri de görmüş olacaklar" şeklinde konuştu.

"Malatya demiryoluna loko bakım atölyeleri projesini de kazandıracağız"

Lojistik köy projesi noktasında Türk Kızılay'a vagon fabrikasını devrederek atıl vaziyetteki bir alanı değerlendirdiklerini aktaran Tüfenkci, "Türk Kızılayı oraya gelince Kızılay ile demir yolları Türkiye'de ilk defa ortak proje içerisinde yer aldı. Yeni kültüre iki kurumun da alışması noktasında bir farklılık oluştu. Bunun yanında loko bakım atölyeleri projesi de takibimizde olan bir konu. Ankara'ya gidince hem Genel Müdürümüzle hem de Bakanımızla konuşup bunu yatırım bütçesi içerisine aldırmak istiyoruz. İnşallah onu da Demiryolları Malatya 5.Bölge Müdürlüğü'ne kazandıracağız" diye konuştu. - MALATYA