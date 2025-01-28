Tülay Hatimoğulları Oruç: Öcalan'ın Mesajı Krizleri Aşmanın Yolu - Son Dakika
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Politika

Tülay Hatimoğulları Oruç: Öcalan'ın Mesajı Krizleri Aşmanın Yolu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Öcalan'ın Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü ile ilgili zaman kazanma politikalarına karşı uyarıda bulundu. Oruç, belediye başkanına verilen cezanın yerel demokrasiye saldırı olduğunu ifade etti.

28.01.2025 16:07
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Öcalan, 'Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülük olur' demiş. Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir" dedi.

Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu. Oruç, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 6 yıl 3 ay ceza verilmesini eleştirdi. Oruç, "Bu karar halkın iradesine, yerel demokrasiye apaçık bir saldırı ve darbedir. Belediye eş başkanlarımızı hedef alan bu saldırıları ve barış arayışlarını bu şekilde baltalamalarını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oruç, Abdullah Öcalan'ın ikinci İmralı görüşmesinden sonra çalışmalarına devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Öcalan, küresel, bölgesel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi değerlendirmiştir. 'Bu üst üste binmiş kriz döneminde Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülük olur' demiş. Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Öcalan'ın çağrısı nettir. Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek, krizlerden kurtarmanın tek çaresidir. Bu kapsamda Öcalan meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini bir kez daha bu görüşmede de ısrarla vurgulamıştır. Öcalan'ın son görüşmede vurguladığı gibi tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar, sorunların çözümüne önemli katkılar sağlar."

Oruç, ayrıca Öcalan'ın yol haritası sunmaya hazır olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tülay Hatimoğulları Oruç: Öcalan'ın Mesajı Krizleri Aşmanın Yolu - Son Dakika

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