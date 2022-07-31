AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor"

31.07.2022 13:14
AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor"

Tüm teşkilat mensuplarının 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalıştığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Her yere gitmeye çalışıyoruz.

Tüm teşkilat mensuplarının 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalıştığını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Her yere gitmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda ilk günkü azim ve kararlılıkla teşkilatımızla birlikte sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, köy ziyaretleri çerçevesinde merkeze bağlı Sedeftepe köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte köyde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyen Yıldırım, sorunların çözümüyle ilgili girişimlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti siyasetini Elazığ'ın her yerine ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Yıldırım, "Yalnızca seçim zamanı hizmet götüren bir anlayışı değil, görevde oldukları her an hizmet etmeyi, her zaman vatandaşlarla iç içe olmayı benimsedik. Köylerin iyi bir hale gelmesini ve insanların köylerden şehre değil, şehirlerden köylere göç etmesini çok istiyoruz. AK Parti Elazığ İl Teşkilatı olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de merkeze bağlı Sedeftepe köyünde vatandaşlarımızla buluştuk, ardından Seküler mezrasında bir haneye konuk olduk. Hamdolsun gittiğimiz her yerde büyük ilgi ve teveccühle karşılanıyoruz. Elazığ merkez mahallelerinde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde sürekli sahadayız. Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Her yere gitmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla temasımızı en üst seviyeye ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Asıl olanın gönüllere girmek olduğunun bilincinde hareket ederek bu minvalde saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda ilk günkü azim ve kararlılıkla teşkilatımızla birlikte sahada olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Liberal Demokrat Parti'nin 'Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?' sorusuna YSK'dan dikkat çeken yanıt Liberal Demokrat Parti'nin 'Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?' sorusuna YSK'dan dikkat çeken yanıt Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı Erdoğan'ın Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez'e yönelik sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: 'Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:15:07. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "Tüm teşkilat mensuplarımız 2023 seçimleri öncesinde sahada aktif bir şekilde çalışıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement