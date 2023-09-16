Yumrukların konuştuğu CHP İzmir İl Kongresi'nde İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sakinliği şaşırttı. Kavgayı umursamayan Özkan, gülümseyerek su içti.
CHP'nin 38. Olağan İzmir Kongresi kavgaya sahne oldu. Kongrede çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında bir anda tansiyon yükseldi. Gençler yumruk yumruğa birbirine girerken, partililerin sakinleştirme çabaları uzun süre işe yaramadı.
Gerginliğin tavan yaptığı anlarda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sakinliği ise objektiflere yakalandı. Etrafındaki kavgayı umursamayan Tuncay Özkan sandalyesinden hiç kalkmayarak suyunu içti. Tuncay Özkan'ın gülümsemesi dikkatlerde kaçmadı.
Son Dakika › Politika › CHP kongresine katılan Tuncay Özkan yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izledi - Son Dakika