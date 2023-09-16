CHP kongresine katılan Tuncay Özkan yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izledi - Son Dakika

CHP kongresine katılan Tuncay Özkan yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izledi

Son Güncelleme: 16.09.2023 17:26

CHP'nin İzmir kongresine katılan Milletvekili Tuncay Özkan, yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izlemesi dikkat çekti.

Yumrukların konuştuğu CHP İzmir İl Kongresi'nde İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sakinliği şaşırttı. Kavgayı umursamayan Özkan, gülümseyerek su içti.

CHP İZMİR KONGRESİ KARIŞTI

CHP'nin 38. Olağan İzmir Kongresi kavgaya sahne oldu. Kongrede çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında bir anda tansiyon yükseldi. Gençler yumruk yumruğa birbirine girerken, partililerin sakinleştirme çabaları uzun süre işe yaramadı.

Tuncay Özkan, CHP kongresindeki kavgayı su içip gülümseyerek izledi

KAVGAYI UMURSAMAYAN ÖZKAN, GÜLÜMSEYEREK SU İÇTİ

Gerginliğin tavan yaptığı anlarda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sakinliği ise objektiflere yakalandı. Etrafındaki kavgayı umursamayan Tuncay Özkan sandalyesinden hiç kalkmayarak suyunu içti. Tuncay Özkan'ın gülümsemesi dikkatlerde kaçmadı.

Tuncay Özkan, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kongresine katılan Tuncay Özkan yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP kongresine katılan Tuncay Özkan yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izledi - Son Dakika
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