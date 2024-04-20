Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı - Son Dakika
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Politika

Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı

DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin sosyal medyadaki ismini "Dersim Belediyesi" olarak değiştirdi. Yapılan değişiklik sonrası hesap X tarafından kapatıldı.

20.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:49
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DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Tunceli Belediyesi'nin resmi hesabının ismini "Dersim Belediyesi" olarak değiştirdi. Yapılan isim değişikliği sosyal medyada gündem olurken daha hesaba ulaşılamadığı görüldü.

Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin resmi x hesabının ismi 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirildi. Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, x kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı" ifadelerine yer verdi.

İşte Değirmenci'nin o paylaşımı;

Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı

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Son Dakika Politika Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı - Son Dakika

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