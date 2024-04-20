DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Tunceli Belediyesi'nin resmi hesabının ismini "Dersim Belediyesi" olarak değiştirdi. Yapılan isim değişikliği sosyal medyada gündem olurken daha hesaba ulaşılamadığı görüldü.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin resmi x hesabının ismi 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirildi. Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, x kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı" ifadelerine yer verdi.
İşte Değirmenci'nin o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı - Son Dakika
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini kapatmıştır.
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