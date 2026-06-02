Tunceli Valiliğinden Kılıçdaroğlu Afişi Açıklaması

02.06.2026 18:42
Tunceli Valiliği, Kılıçdaroğlu afişlerinin valilikten talimatla asıldığı iddialarını yalanladı.

TUNCELİ Valiliği, kentteki billboardlarda yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün talimatıyla astırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları, sabah saatlerinde memleketi Tunceli'deki tüm billboardlara 'CHP Genel Başkanı' unvanıyla asıldı. Billboardlarda, afişlerin kim tarafından astırıldığına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmedi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sanal medya platformlarında, Kemal Kılıçdaroğlu afişlerinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından astırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır. Ayrıca billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup, bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle Valiliğimizin veya Belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır. Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliği'nin ya da Tunceli Belediyesi'nin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: DHA

