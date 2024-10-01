Tunus'ta Aday Zammel'e 12 Yıl Hapis Cezası

Politika

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler önce Cumhurbaşkanı adayı Ayachi Zammel'e 12 yıl hapis cezası verildi.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, Zouhair Magzhaoui ve Ayachi Zammel'in adaylıkları kabul edilmişti. Seçim Komisyonu'nun 2 Eylül'de Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamasından saatler öncesinde gözaltına alınan Ayachi Zammel hakkındaki ceza bugün belli oldu. Cumhurbaşkanı Kays Said'in muhaliflerini saf dışı bırakmak için yargıyı kullandığı gerekçesiyle muhalefetin öfkesinin arttığı Tunus'ta mahkeme, Zammel'e 12 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

Son iki hafta içinde 3 kez hapse çarptırılan Zammel'in avukatı Abdessattar Massoudi, müvekkiline belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verildiğini söyleyerek kararın "adaletsiz ve saçma" olduğunu belirtti.

Adaylık evraklarında seçmen imzalarının gerekçesiyle geçtiğimiz haftadan bu yana hapiste olan Zammel'in adaylığı hapiste bulunduğu sırada da devam edecek.

Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin Mondher Znaidi, AbdelLatif Mekki ve Imed Daimi'nin seçimlere katılması yasaklanmıştı.

Kendisine karşı aday olanlarının sayısını azaltmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Said, 2019 yılında ilk kez göreve gelmiş ve 2021 yılında başbakanı görevden almış ardından da parlamentoyu feshetmişti. - TUNUS