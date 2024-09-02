Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sadece 3 Aday Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sadece 3 Aday Onaylandı

Tunus Seçim Komisyonu, 6 Ekim'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnızca mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, Zouhair Magzhaoui ve Ayachi Zammel'in adaylıklarını onayladı. Yüksek Mahkeme tarafından seçimden men edilen diğer adayların katılımına izin verilmemesi eleştirileri beraberinde getirirken, Zammel seçim öncesinde gözaltına alındı. Seçim kampanyası 14 Eylül'de başlayacak.

02.09.2024 17:18
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Tunus'ta seçim komisyonu, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yalnızca 3 cumhurbaşkanı adayının mücadele etmesine onay verdi.

Tunus'ta halk 6 Ekim'de yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçim komisyonu ise, seçime sayılı günler kala cumhurbaşkanlığı seçiminde mücadele edecek isimleri açıkladı. Seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin Mondher Znaidi, AbdelLatif Mekki ve Imed Daimi'nin seçimlere katılması yönündeki kararını göz ardı ederek yalnızca üç adayın onaylandığını duyurdu. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, Zouhair Magzhaoui ve kampanya ekibinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını açıkladığı Ayachi Zammel yarışacak.

Tunus Yüksek Mahkemesi, seçim komisyonu tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminden men edilen 3 adayın adaylığına devam etmesi yönünde kararı geçtiğimiz hafta almıştı. Seçim kampanyası 14 Eylül'de başlayacak.

Zammel sabah saatlerinde göz altına alındı

Cumhurbaşkanı adayı Zammel, Tunus seçim komisyonunun cumhurbaşkanı adaylarını açıklamasından saatler önce gözaltına alındı. Zammel'in Seçim kampanyası ekibinden Mahdi Abdel Jawad yaptığı açıklamada, polisin yerel saatle 03.00 sıralarında Zammel'i evinde gözaltına aldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ve seçim komisyonu tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kendisine karşı aday olanlarının sayısını azaltmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Said, 2019 yılında ilk kez göreve gelmiş ve 2021 yılında başbakanı görevden almış ardından da parlamentoyu feshetmişti. - TUNUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sadece 3 Aday Onaylandı - Son Dakika

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