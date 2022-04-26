Tunus'taki Ulusal Kurtuluş Cephesi kurucusu Şabbi: "Krizden çıkış için kurtarma programı şart" - Son Dakika

Tunus'taki Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, ülkesinin mevcut siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerden çıkmak için bir kurtarma programına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Cephesi oluşumunun kurucusu olan Şabbi, başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Şabbi, Tunus'un toplumsal, ekonomik ve siyasi krizlerden çıkması için bir kurtarma programı hazırlanarak reform yapılması gerektiğini söyledi.

"Hukuki, anayasal, siyasi, ekonomik reformlarla ilgili başlatılan ulusal diyalog çalışmalarının sonuçlarını temel alarak, geçiş dönemi yönetimini üstlenecek meşru bir hükümetin kurulması gerekiyor." diyen Şabbi, gözetimini ulusal bağımsız seçim komitesinin yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'e karşı ortak cephe

10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının protesto edildiği gösteride konuşan Şabbi, Tunus muhalefetini Cumhurbaşkanı Said'e karşı "Ulusal Kurtuluş Cephesi" adı altında bir araya gelme çağrısı yapmıştı.

Şabbi'nin çağrısının ardından, Nahda Hareketi tarafından yapılan açıklamada, "Darbeye karşı çabaları birleştiren ve alternatif çözümler sunan geniş bir siyasi cephe oluşturulması çağrısı yapan Ahmed Necib eş-Şabbi'nin çağrısını destekliyoruz." ifadeleriyle oluşuma açık destek verdiklerini duyurmuştu.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.