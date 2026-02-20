Tunuslu Milletvekiline Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunuslu Milletvekiline Hapis Cezası

20.02.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmed Saidani, Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirdiği için 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunuslu milletvekili Ahmed Saidani, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunuslu milletvekili Ahmed Saidani, sosyal medya hesabından Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu ayın başlarında gözaltına alınmıştı. Paylaşımında Said'in selden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretleri eleştirerek Tunus Cumhurbaşkanı Said'i "temizlik ve yağmur suyu tahliyesinin yüce komutanı" olarak nitelendiren Saidani tutuklanmıştı. Tunuslu milletvekili, yargılandığı davada 8 ay hapsa mahkum edildi.

Saidani'nin avukatı Houssem Eddine Ben Attia müvekkilinin "sosyal medya aracılığıyla başkalarına zarar verme" suçundan dolayı telekomünikasyon yasası kapsamında yargılandığını ve bu suçun iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini söyledi.

Saidani, bir başka sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında ise Cumhurbaşkanını Said'in başkent Tunus ve ülkenin diğer bölgelerindeki selden etkilenen alanları ziyaret ederken "fakir ve muhtaçlarla fotoğraf çekme hobisi edinmekle" suçlamıştı.

Tunus'ta geçtiğimiz ay yaşanan son 70 yılın en şiddetli yağışları nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de kaybolmuştu. - TUNUS

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunuslu Milletvekiline Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:12:29. #7.11#
SON DAKİKA: Tunuslu Milletvekiline Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.