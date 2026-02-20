Tunuslu Milletvekiline Hapis Cezası

Tunuslu milletvekili Ahmed Saidani, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tunuslu milletvekili Ahmed Saidani, sosyal medya hesabından Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu ayın başlarında gözaltına alınmıştı. Paylaşımında Said'in selden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretleri eleştirerek Tunus Cumhurbaşkanı Said'i "temizlik ve yağmur suyu tahliyesinin yüce komutanı" olarak nitelendiren Saidani tutuklanmıştı. Tunuslu milletvekili, yargılandığı davada 8 ay hapsa mahkum edildi.

Saidani'nin avukatı Houssem Eddine Ben Attia müvekkilinin "sosyal medya aracılığıyla başkalarına zarar verme" suçundan dolayı telekomünikasyon yasası kapsamında yargılandığını ve bu suçun iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini söyledi.

Saidani, bir başka sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında ise Cumhurbaşkanını Said'in başkent Tunus ve ülkenin diğer bölgelerindeki selden etkilenen alanları ziyaret ederken "fakir ve muhtaçlarla fotoğraf çekme hobisi edinmekle" suçlamıştı.

Tunus'ta geçtiğimiz ay yaşanan son 70 yılın en şiddetli yağışları nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de kaybolmuştu. - TUNUS