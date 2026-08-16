Turan Çalışkan Yeniden MHP Bayburt İlçe Başkanı
MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde Turan Çalışkan, 392 oyla yeniden seçildi.
MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığına Turan Çalışkan yeniden seçildi.
Hacı Gıyasettin Şentürk Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde tek listeyle seçime gidildi.
Mevcut başkan Turan Çalışkan, 392 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden göreve getirildi.
Delegelere teşekkür eden Çalışkan, hizmete devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
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