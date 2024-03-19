Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı?" dedi.
Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde yaptığı konuşmada, seçimi kazandıkları takdirde Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Mamak'ta işsizlik probleminin önüne geçeceklerini belirtti.
Evi olmayan 20 bin vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak'a hiçbir hizmet yapmadığını ileri sürdü.
Turgut Altınok, "'Kayıp, Ankara büyükşehir Belediye Başkanı aranıyor' diye ilan vermek gerekiyor. Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı? Herhalde en çok Londra'nın sokaklarında görüyorlar. İnanın Londra'nın sokaklarında olduğu kadar Ankara'nın sokaklarında yok." diye konuştu.
Seçildiği takdirde pazarların ucuz, parkların huzurlu olacağını söyleyen Altınok, vatandaşlardan Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya oy vermelerini istedi.
Başkentteki trafik problemi nedeniyle bir yerden bir yere gitmenin çile olduğunu dile getiren Altınok, "Bu Yavaş'ın çilesi çekilir mi? 5 yıl çekilir mi bu çile? İyi düşünsün Ankaralı hemşerilerim." dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan sert eleştiri - Son Dakika
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Pehlivan, misafirlerine hitap ederek şehitlerin önemini vurguladı ve devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ederek, İzmir'in sorunlarını çözmek için projelerini anlattı. Dağ, trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapacaklarını ve sorunları halının altına süpürmenin lüks olmadığını belirtti. Ayrıca, projelerin yarışması gerektiğini ve İzmir'in kazanması için çalışacaklarını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal ve Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde esnafla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Konyaaltı ilçesinde de vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, partisinin adaylarına oy istedi.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski bir polis memuru da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili incelemelerde bulundu. Bayraktar, yapılan çalışmaların devam ettiğini ve halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir durum olmadığını belirtti.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah imalathanesi ve ikamette yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca idari yaptırım kapsamında 5 adet av tüfeği ve 50 adet av tüfeği fişeği muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tavuş ilinin sınır bölgelerini ziyaret ederken yaptığı açıklamada, 'Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir' dedi. Azerbaycan ise işgal edilen 4 köyün geri verilmesini talep ediyor.
Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'a gelerek Sarıçay Barajı'nın tamamlanma oranını açıkladı. Barajın yüzde 44'ü tamamlandı ve yıl sonuna kadar yüzde 51 tamamlanması planlanıyor. Barajın tamamlanmasıyla Kuşadası ve Söke'nin su sorunu 2060 yılına kadar çözülecek.
İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Parkta yürüyüş ve bisiklet yolu, kafe, ibadethane, otopark, büfe, wc, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi birçok hizmet bulunuyor.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve cemevi arasındaki birlikteliği vurguladı.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?