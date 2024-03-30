Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Çubuk\'ta Sevgi Yürüyüşüne katıldı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Altınok, AK Parti ve MHP Çubuk İlçe Teşkilatlarının Ankara Bulvarı'nda düzenlediği yürüyüşe iştirak etti.

Atatürk Parkı'nda vatandaşlara hitap eden Altınok, Çubuklulardan kendisine ve Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş'a destek istedi.

Altınok, ilçenin ulaşım çilesini bildiklerini ifade ederek, "Biz Çubuk'a metroyu getireceğiz. Ulaşım probleminizi çözeceğiz. Hemen elektrikli otobüsler alacağız." dedi.

EYT'liler dahil emeklilere 31 Mart'tan sonra ulaşımın sınırsız olacağını belirten Altınok, "İsterseniz minibüslere binebileceksiniz. Otobüsler, özel halk otobüsleri, metro ve belediye otobüslerinin tamamı ücretsiz olacak. Böylece minibüs ve halk otobüsü esnafımıza da kazandırmış olacağız. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında iş yerleri ve konutlar dahil yüzde 50 indirim yapacağız. 15 Nisan'da 5 bin lirayı emeklerimizin hesabına yatıracağız. 400 lira değil et parası yerine 2 bin 500 lira da ayrıca vereceğiz." diye konuştu.

Altınok, Çubuk'un seçime hazır olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ankara'nın beş yılı, boş yıl oldu mu? Yavaş buraya geldi, 5 yıl önce verdiği sözleri tuttu mu? Tutmadı. Şimdi sözü olmadığı için yalan, çamur, iftiradan devam ediyor. Ama Altınok belge ile yalanı, iftirasını, çamurunu yüzüne vurdu. Onuru varsa istifa eder. Londra'dan ev almayı ve villa almayı biliyorsun. Altınok'un neyi varsa babadan ve belediye başkanı olmadan önce. Efendim diyor ki 'Kızım geçinemedi onu Londra'ya gönderdim.' Çubuklu hemşehrilerim Londra nedir biliyor musunuz? Dünyanın en pahalı şehridir. Burada geçinemeyecek yani bir de yalan söylemeyin bari, milleti keriz, enayi yerine koymayın."

Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş ise 5 yıldır 1329 kilometrelik alana en iyi şekilde hizmet ettiklerini ve seçilmesi durumunda yeni projelerle hizmete devam edeceklerini söyledi.

Esnafı da ziyaret eden Altınok'a AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP Çubuk İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı da eşlik etti.