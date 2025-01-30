Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Esnaf Oda Başkanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Esnaf Oda Başkanlarıyla Buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Esnaf Oda Başkanlarıyla Buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf odası başkanlarıyla düzenlediği kahvaltıda şehirdeki projeler ve genel durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Akın, ortak akıl ile kent yönetimine devam edeceklerini vurguladı.

30.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf odası başkanlarıyla düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Çetin Akın, "Kentimizi ortak akıl ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana şehri ortak akıl ile yönetmeye büyük önem veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf odası başkanlarıyla düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Turgutlu'daki esnaf temsilcileriyle gerçekleştirilen buluşmada, Turgutlu Belediyesinin ve kentin genel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Başkan Akın, şehrin kalkınması için hayata geçirecekleri projeleri detaylı bir şekilde esnaf odası başkanlarıyla paylaştı.

Başkan Çetin Akın'a, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Turgutlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu ve CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kolları Mehmet Solmaz eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Esnaf odası başkanlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Esnafımızın temsilcileriyle belediyemizin ve kentimizin son durumunu paylaştık, hayata geçireceğimiz projelerimizi görüştük. Kentimizi ortak akıl ile birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çetin Akın, Turgutlu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Esnaf Oda Başkanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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