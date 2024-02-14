Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hizmet Odaklı Yönetim Anlayışını Vurguladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu beş yıl içerisinde bizim tek bir derdimiz vardı; Turgutlu'ya huzuru getirecek projeler üretmek, insanlarımızı ötekileştirmeden onlara hizmet etmek. Doğru yönetilen bir belediye var. Biz verdiğimiz sözü tutarız" dedi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği ve Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdi. Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından deprem araştırmalarına ağırlık verildiğini ve Turgutlu Belediyesi bünyesine ekipmanlar dahil ettiğini ifade eden Başkan Akın, " İzmir, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Hep birlikte yaraları sarmaya çalıştık. Sonra çok önemli bir şey yaptık. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra Turgutlu Belediyesi'ne jeofizik sismik ölçüm cihazı, mikrotremör ve yer altı suyu seviye kontrol cihazı kazandırdık. Bu cihazlarla yeraltının röntgenini çekebiliyoruz. Yapılan statik hesaplar doğruysa ve bizim istediğimiz gibiyse inşaat ruhsatına imza atıyoruz. Turgutlu halkı bilsin, gururla söylüyorum. Bizim dönemimizde verdiğimiz inşaat ruhsatlarından ev alın, sıkıntı yok. Bu konuda zaman zaman eleştiriliyoruz; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde işler ağır yürüyor diye söylemde bulunuluyor. Doğru dosya, doğru proje getirenin işi hızlı bir şekilde bitiyor. Seçim sürecinde de bunu söylüyorum, cesurca söylüyorum. İmar konusunda çok hassasım; duruşumuz ve tavrımız bu şekilde devam edecek. Çünkü insan hayatından değerli hiçbir şey yok" dedi.
5 yıllık yönetim anlayışlarında daima sevgiyi hakim kılmaya çalıştıklarını belirten Akın, "Vatandaşlarımızı hiçbir zaman ayırmadık ve ötekileştirmedik. Bu beş yıl içerisinde bizim tek bir derdimiz vardı; Turgutlu'ya huzuru getirecek projeler üretmek, insanlarımızı ötekileştirmeden onlara hizmet etmek. Doğru yönetilen bir belediye var. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Bunun göstergesi 5 yıllık yönetimimiz. Bu 5 yılda belediyeyi nasıl yönettiysek Allah nasip eder kazanırsak da böyle devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hizmet Odaklı Yönetim Anlayışını Vurguladı - Son Dakika
Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyelerinde tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?