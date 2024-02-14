Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Hizmet Odaklı Yönetim Anlayışını Vurguladı

Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu beş yıl içerisinde bizim tek bir derdimiz vardı; Turgutlu'ya huzuru getirecek projeler üretmek, insanlarımızı ötekileştirmeden onlara hizmet etmek. Doğru yönetilen bir belediye var. Biz verdiğimiz sözü tutarız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği, Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği ve Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdi. Turgutlu Doğa Kültür ve Yaşam Derneği'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından deprem araştırmalarına ağırlık verildiğini ve Turgutlu Belediyesi bünyesine ekipmanlar dahil ettiğini ifade eden Başkan Akın, " İzmir, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Hep birlikte yaraları sarmaya çalıştık. Sonra çok önemli bir şey yaptık. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra Turgutlu Belediyesi'ne jeofizik sismik ölçüm cihazı, mikrotremör ve yer altı suyu seviye kontrol cihazı kazandırdık. Bu cihazlarla yeraltının röntgenini çekebiliyoruz. Yapılan statik hesaplar doğruysa ve bizim istediğimiz gibiyse inşaat ruhsatına imza atıyoruz. Turgutlu halkı bilsin, gururla söylüyorum. Bizim dönemimizde verdiğimiz inşaat ruhsatlarından ev alın, sıkıntı yok. Bu konuda zaman zaman eleştiriliyoruz; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde işler ağır yürüyor diye söylemde bulunuluyor. Doğru dosya, doğru proje getirenin işi hızlı bir şekilde bitiyor. Seçim sürecinde de bunu söylüyorum, cesurca söylüyorum. İmar konusunda çok hassasım; duruşumuz ve tavrımız bu şekilde devam edecek. Çünkü insan hayatından değerli hiçbir şey yok" dedi.

5 yıllık yönetim anlayışlarında daima sevgiyi hakim kılmaya çalıştıklarını belirten Akın, "Vatandaşlarımızı hiçbir zaman ayırmadık ve ötekileştirmedik. Bu beş yıl içerisinde bizim tek bir derdimiz vardı; Turgutlu'ya huzuru getirecek projeler üretmek, insanlarımızı ötekileştirmeden onlara hizmet etmek. Doğru yönetilen bir belediye var. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Bunun göstergesi 5 yıllık yönetimimiz. Bu 5 yılda belediyeyi nasıl yönettiysek Allah nasip eder kazanırsak da böyle devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA