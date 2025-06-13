Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kültür Merkezi ve İmar Alanlarını İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımı devam eden Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile imar uygulamaları neticesinde belediyeye kazandırılan alanlarda incelemeler gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından kente kazandırılan projeleri ve yürütülen çalışmaları yakın markajda takip eden Başkan Çetin Akın, haftanın son mesai gününde sahadaydı. Başkan Çetin Akın ilk olarak, tamamlandığında kentin büyük bir eksiğini ortadan kaldırarak kültür sanat etkinliklerinin yeni merkezi olacak Ekrem Gürel Kültür Merkezinde devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmaların son aşamaları ve süreç hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Akın istişarelerde bulundu.

Belediyeye kazandırılan alanlar incelendi

Başkan Akın'ın Ekrem Gürel Merkezinden sonraki durağı ise imar uygulamaları sonucunda belediyeye kazandırılan alanlarda oldu. Söz konusu alanlarda yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında görüşmeler yapıldı.

"Tüm imkanımız ve gücümüzle Turgutlu'muz için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Çetin Akın, "Ekrem Gürel Kültür Merkezi'mizde sona yaklaşan çalışmalarımızı yerinde inceledik. Merkezimiz; modern mimarisi, tiyatro salonu ve fuaye alanlarıyla kentimizin büyük bir eksiğini ortadan kaldıracak. Kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek, her yaştan yurttaşımız için buluşma noktası olacak. Ekrem Gürel Merkezimizin ardından imar uygulamaları sonucunda belediyemize kazandırılan alanlarda incelemelerimizi gerçekleştirdik. Söz konusu alanlarda yapabileceğimiz çalışma ve projeler hakkında değerlendirmelerimizi yaptık" şeklinde açıklama yaptı. - MANİSA