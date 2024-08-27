Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vizyon projeleri inceledi

Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlediği vizyon projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muzun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin merkezi olacak ve kentimizin sosyal dokusunun gelişimine katkı sunacak olan projelerimiz bu şehre çok yakışacak" dedi.

Kente değer katan önemli projeleri hayata geçirmek için tüm birimleriyle gece gündüz çalışan Turgutlu Belediyesi, proje ve yatırımlarına devam ediyor. Söz konusu çalışmalar doğrultusunda göreve geldiği günden itibaren Turgutlu'da vizyon projelere imza atan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eş zamanlı olarak devam eden Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanlarında incelemelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın'a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş, meclis üyesi Bilge Cebe ve teknik personel eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Selvilitepe Mahallemizde yapımı devam eden Spor Kompleksi ve Ergenekon Mahallemize kazandıracağımız Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Kadın Sığınmaevi çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve teknik ekibimizle birlikte inceledik. Turgutlu'muzun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin merkezi olacak ve kentimizin sosyal dokusunun gelişimine katkı sunacak olan projelerimiz bu şehre çok yakışacak" dedi. - MANİSA