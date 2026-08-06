Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.’ye 40 milyon TL’lik sermaye artışı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.’ye 40 milyon TL’lik sermaye artışı

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.’ye 40 milyon TL’lik sermaye artışı
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Turgutlu Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında Kamyon Garajı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi, parke taşı mali yardım protokolü ve Personel A.Ş. sermayesinin 40 milyon TL'ye çıkarılması dahil 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında biri ek gündem olmak üzere 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Kamyon Garajı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsisi, parke taşı yapım işi için mali yardım protokolü ve Personel A.Ş.'nin sermayesinin 40 milyon TL'ye çıkarılması toplantının öne çıkan gündem maddeleri oldu.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda biri ek gündem maddesi olmak üzere toplam 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Umutsuzluğa hiçbir şartta teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının adı olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizi sağlayan bu büyük mücadeleyi daima yaşatacak, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılma kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi. Başkan Akın ayrıca Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümlerini anarken, Mevlid Kandili dolayısıyla iyi dileklerini paylaştı.

Mecliste ilk olarak temmuz ayı meclis toplantısına ait tutanak ve karar özetleri oy birliğiyle kabul edildi. Ardından mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait, Kamyon Garajı olarak kullanılan 15 bin 430 metrekarelik taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında iki yıl süreyle bedelsiz olarak Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi ile "Parke Taşı Yapım İşçiliği İşi" kapsamında mali yardım protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

40 milyon TL'lik sermaye artışı kabul edildi

Meclisin en dikkat çeken gündem maddelerinden biri olan Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.'nin sermayesinin 40 milyon TL'ye çıkarılması teklifi ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesinde bilgi veren Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, şirketin ticari faaliyet yürütmediğini, yalnızca belediyeye personel tedariği sağladığını belirterek, mali açıdan herhangi bir sorun yaşanmaması için sermaye artışının gerekli olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Çetin Akın ise belediyeye bağlı Personel A.Ş., TUR KAP, TUBAŞ ve TURBEL olmak üzere dört şirket bulunduğunu belirterek, "Bu dört şirketteki idareci sayımız üç. Bu şirketlerden hiç kimseye huzur hakkı ödemiyoruz. Şirketlerimiz de karda." dedi.

Toplantıda ayrıca 5. Mıntıka Mahallesi'nde trafo alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin İmar Komisyonu'na havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Siyasi parti değişikliği nedeniyle boşalan ihtisas komisyonu üyeliklerinin yeniden belirlenmesine ilişkin madde ise oy çokluğuyla kabul edilerek yeni komisyon üyeleri belirlendi.

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.’ye 40 milyon TL’lik sermaye artışı - Son Dakika

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