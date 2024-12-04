Turgutlu Belediyesi 2024'ün Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi 2024'ün Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi 2024\'ün Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi, 2024 yılının son toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Çetin Akın, yeni yıl mesajında barış ve huzur temennilerini dile getirirken, toplantıda toplam 12 madde görüşüldü.

04.12.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Turgutlu Belediyesi 2024 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Aralık Ayı Meclis Toplantısında 1 ek gündem maddesi ve 1 önerge ile birlikte toplamda 12 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan 2024 yılının son meclis toplantısı Başkan Çetin Akın'ın konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü ile Maraş katliamına yer verdi. Başkan Çetin Akın ayrıca Covid-19 sebebiyle hayatlarını kaybeden Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ile Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Moter başta olmak üzere aralık ayı içerisinde hayata veda eden tüm kıymetli isimleri rahmetle andığını ifade etti.

Başkan Çetin Akın, 2024 yılının son meclisinde tüm Turgutlu halkının yeni yılı şu sözlerle kutladı: "Geride bırakacağımız 2024 yılı acısıyla tatlısıyla pek çok anı biriktirdiğimiz, yeni tecrübeler ve kazanımlar edindiğimiz bir yıl olarak hafızalarımızda yer etti. Her yeni yılda olduğu gibi 2025'e de tüm dünyada barışın, dostluğun, sevginin, hoşgörünün, huzurun hüküm sürmesi temennisi içerisinde heyecanla, umutla gireceğiz. Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeden karşılamaya hazırlandığımız bu yeni yılda hiçbir vatan evladımızı toprağın altına vermemeyi, ailelerin evlat acısıyla yanmamasını tüm kalbimle diliyorum. Bununla birlikte 2025 yılının sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini; savaşların, kavgaların yerini barışın, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün almasını, çocuklarımızın ölüm korkusuyla değil, mutlulukla, özgürce ve güvenle yaşamasını ümit ediyorum. 2025 yılı hepimize güzel ve aydınlık günler getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun."

Meclis toplantısında meclis toplantılarının her ayın ilk salı günü saat 18.00'de yapılması oy birliğiyle kabul edilirken, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak olan yeni protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi hususu da oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca meclis üyeleri Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Çağdan Erim, Murat Tekdemir, Kerim Armağancı, Remzi Çizmeci, Fırat Honaz, Esin Küçükler, Gülay Dönmez tarafından önerge olarak sunulan "Bir vatandaşımızın belediyemize iletilmiş olan yazılı dilekçesi ile sahibi olduğu anonim şirketinin belediyemize hibe edilmesi talebi doğrultusunda söz konusu şirketin belediyemize hibe edilmesi hususu" görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi 2024'ün Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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