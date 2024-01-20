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Turgutlu Belediyesi Eğilimli Yollar Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Eğilimli Yollar Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor

Turgutlu Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kot farkından dolayı eğilimli olan yollar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Derbent ve Ergenekon Mahallesindeki beton atma çalışmalarının ardından Selvilitepe Mahallesinde beton atma işlemine başlanacak. Belediye Başkanı Çetin Akın, şehir için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Turgutlu Belediyesi Eğilimli Yollar Üzerinde Çalışmalarını Sürdürüyor
20.01.2024 - 16:49,
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Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde kot farkından dolayı eğilimli olan yollar üzerinde gerekli çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Derbent ve Ergenekon Mahallesindeki beton atma çalışmalarının ardından Selvilitepe Mahallesinde beton atma işlemine başlanacak.

Turgutlu Belediyesi hafta sonunda mesaisine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen noktalarda bakım, onarım, tamirat, yenileme işlemleri yürütülüyor. Kot farkından dolayı eğilimli yolların bulunduğu sokakları kapsayan çalışmalar doğrultusunda Derbent Mahallesinde beton atma işlemi tamamlanırken Ergenekon Mahallesi Yalçınlar Sokakta çalışmalara devam ediliyor. Yalçınlar Sokaktaki çalışmanın sona ermesinin hemen sonrasında ise Selvilitepe Mahallesi Irmak ve Girne Sokakta beton atma işlemine başlanacak. Bin 600 metrekaresi Ergenekon Mahallesinde olmak üzere toplamda 3 bin metrekare beton atımı yapılmış olacak.

"Şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Merkez ve kırsal mahallelerimizde tespit edilen tüm noktalarda gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Derbent Mahallemiz ile Ergenekon Mahallemiz Yalçınlar Sokaktaki yolda kot farkı sebebiyle kaynaklı bir takım sorunlar yaşanıyordu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışması doğrultusunda yapılan beton atma çalışmasıyla yaşanan sorunları hızlı ve etkili bir biçimde çözmüş oluyoruz. Selvilitepe Mahallemizdeki iki sokakta da önümüzdeki hafta itibariyle çalışmalara başlanacak. Gece gündüz demeden şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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