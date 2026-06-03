Turgutlu Meclisinde komisyonlar belirlendi

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ihtisas komisyonları ve üyeleri belirlenirken, Başkanvekili Hüseyin Maliz'in merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yaptığı konuşma duygusal anlara sahne oldu.

Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanvekili Hüseyin Maliz başkanlığında yapıldı. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkanvekili Hüseyin Maliz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak, "Ferdi Başkanımızı her zaman güler yüzüyle, çalışkanlığıyla, Manisa'ya duyduğu bağlılık ve hizmet aşkıyla hatırlayacağız. O'nun bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Maliz ayrıca, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off şampiyonu olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımını da tebrik etti.

Meclis toplantısında ilk olarak Mayıs ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantı tutanakları oy birliğiyle kabul edildi. Ardından ihtisas komisyonlarının kurulması ve üye sayılarının belirlenmesi görüşüldü. Çevre, Sağlık ve Ekoloji, Engelli ve Kadın Hakları, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum, Trafik ve Ulaşım, Kanun ve Nizam, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor, Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme, Tarım ve Hayvancılık ile Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme komisyonlarının kurulması ve komisyonların 5'er kişiden oluşması oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra komisyon üyeleri belirlenirken, tüm komisyon üyeleri oy birliğiyle seçildi.

Toplantıda ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararına istinaden 105 metrekarelik alanın taksi durağı olarak kullanılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. 2025/6 sayılı İmar Komisyon Raporu da meclisten oy birliğiyle geçti.

Acarlar Mahallesi'nde park alanında trafo alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesi de kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantısı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA