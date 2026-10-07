Turgutlu Belediyesi Meclisi kamyon garajının Manisa\'ya bedelsiz devrini onayladı

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Hüseyin Maliz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, 2027 yılı performans programı ile belediyeye ait kamyon garajının Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri oy çokluğuyla kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Hüseyin Maliz'in açılış konuşmasıyla başladı. Maliz, Turgutlu, Osmaniye ve İstanbul'da yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Maliz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının milletimize emaneti olan Cumhuriyet; bugün bizlerin yarın ise çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek en kıymetli mirastır" dedi.

Toplantının ilk gündem maddesinde 2026 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı'na ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde 2027 Yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde 2027 Yılı Gelir Tarifelerine ilişkin komisyon raporu, dördüncü gündem maddesinde ise 2027-2028-2029 mali yıllarını kapsayan hazırlık bütçesine ilişkin komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Beşinci gündem maddesinde, Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği arasında, sağlık hizmetlerinden yararlanan ve sosyal destek ihtiyacı bulunan bireylerin belediyenin ilgili hizmetlerine yönlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı Çetin Akın'a yetki verilmesi görüşüldü. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kamyon garajının devri oy çokluğuyla kabul edildi

Meclisin altıncı gündem maddesinde, belediye mülkiyetindeki 6. Mahalle 1635 ada 21 parsel numaralı ve tapuda "Kamyon Garajı" niteliğinde kayıtlı taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devredilmesi görüşüldü.

Daha önce söz konusu taşınmazın 2 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin alınan 4 Ağustos 2026 tarihli ve 52 sayılı meclis kararının iptal edilerek, taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yedinci gündem maddesinde ilçede elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla belediyenin mülkiyeti veya tasarrufu altındaki uygun otopark ve açık alanların elektrikli araç şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi amacıyla kiraya verilmesi konusu komisyona havale edildi.

Sekizinci gündem maddesinde Avşar Mahallesi 2400 ada 12 parselin güneybatısında trafo alanı oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Dokuzuncu gündem maddesinde 2026/10 sayılı İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edilirken, onuncu gündem maddesinde 2026/14 sayılı İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı, on birinci ve son gündem maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.