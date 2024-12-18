Turgutlu Belediyesi ve Mimarlar Odası'ndan Ortak Protokol - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi ve Mimarlar Odası'ndan Ortak Protokol

Turgutlu Belediyesi ve Mimarlar Odası\'ndan Ortak Protokol

Turgutlu Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Turgutlu Temsilciliği, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için ortak çalışmalar yapma amacıyla protokol imzaladı.

18.12.2024 16:20  Güncelleme: 16:24
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Turgutlu Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Turgutlu Temsilciliği arasında protokol imzalandı. Protokole göre Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Mimarlar Odası Temsilciliği ortak çalışmalar yapacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve TMMOB Mimarlar Odası Turgutlu Temsilcisi Bahar Kaptanoğlu ile birlikte ortak çalışmalara yönelik protokole imza attı. Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında alınan karara istinaden imzalanan protokole göre 'sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal, çevre ve ekolojik değerlerin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik' çalışmalarda iş birliği yapılacak.

İmza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş, İmar ve Şehircilik Müdürü Hale Bozdemir, Plan ve Proje Müdürü Mehmet Fidan ile Turgutlu Belediyesi teknik personeli de katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "TMMOB Mimarlar Odası Turgutlu Temsilciliği ile 'Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal, çevre ve ekolojik değerlerin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik iş birliği protokolümüzü imzaladık. Protokolümüzün kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi ve Mimarlar Odası'ndan Ortak Protokol - Son Dakika

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