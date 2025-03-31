Turgutlu meclisi Çarşamba günü toplanacak

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Nisan ayı meclis toplantısında 13 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda şeffaf belediyecilik anlayışı gereği Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Mecliste Kent Lokantası açılması ve 3 farklı noktada çocuk kültür merkezlerinin kurulması maddeleri de görüşülecek.

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde: "2025 yılı mart ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi. Belediye encümeni üye seçimi hususunun görüşülmesi. İmar Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Plan-Bütçe Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Turgutlu Belediyesine ait Koza Park Kafeterya içerisinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak olan ortak Kent Lokantası projesi için Belediye Başkanı Çetin Akın'a protokol yapma ve yapılacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi. 20.03.2025 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi. Ergenekon Mahallesi sınırları içerisindeki Yunusemre dinleme alanı, Selvilitepe Mahallesi sınırları içerisindeki Niyazi Üzmez Camii ile Hilmi Pekcan İlkokulu arasında kalan park alanı ve Şehitler Mahallesi sınırları içerisindeki Gaffar Okkan Parkı yeşil alan üzerinde bulunan üç noktada Belediye Meclisimizin 07.04.2015 tarih ve 38 sayılı kararı ile 200 metrekare yüzölçümlü alanların Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak 10 yıl süre ile yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. Çepnidere Mahallesi 3113 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususun görüşülmesi. Avşar Mahallesi, Dalbahçe Mahallesi ve 5. Mıntıka Mahallesi sınırları içerisinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususun görüşülmesi. 4. mıntıka 1105 ada 46 parsel ve 5. mıntıka 2498 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususun görüşülmesi. 2024 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Üyelerine Bilgi Sunulması."

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek. - MANİSA