Turgutlu meclisi Çarşamba günü toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Turgutlu meclisi Çarşamba günü toplanacak

Turgutlu meclisi Çarşamba günü toplanacak

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

31.03.2025 16:50  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Nisan ayı meclis toplantısında 13 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda şeffaf belediyecilik anlayışı gereği Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Mecliste Kent Lokantası açılması ve 3 farklı noktada çocuk kültür merkezlerinin kurulması maddeleri de görüşülecek.

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının gündem maddeleri şu şekilde: "2025 yılı mart ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi. Yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi. Belediye encümeni üye seçimi hususunun görüşülmesi. İmar Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Plan-Bütçe Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Turgutlu Belediyesine ait Koza Park Kafeterya içerisinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak olan ortak Kent Lokantası projesi için Belediye Başkanı Çetin Akın'a protokol yapma ve yapılacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi. 20.03.2025 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi. Ergenekon Mahallesi sınırları içerisindeki Yunusemre dinleme alanı, Selvilitepe Mahallesi sınırları içerisindeki Niyazi Üzmez Camii ile Hilmi Pekcan İlkokulu arasında kalan park alanı ve Şehitler Mahallesi sınırları içerisindeki Gaffar Okkan Parkı yeşil alan üzerinde bulunan üç noktada Belediye Meclisimizin 07.04.2015 tarih ve 38 sayılı kararı ile 200 metrekare yüzölçümlü alanların Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak 10 yıl süre ile yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. Çepnidere Mahallesi 3113 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususun görüşülmesi. Avşar Mahallesi, Dalbahçe Mahallesi ve 5. Mıntıka Mahallesi sınırları içerisinde düzenleme yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususun görüşülmesi. 4. mıntıka 1105 ada 46 parsel ve 5. mıntıka 2498 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususun görüşülmesi. 2024 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclis Üyelerine Bilgi Sunulması."

Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Turgutlu, manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgutlu meclisi Çarşamba günü toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 17:41:50. #7.13#
SON DAKİKA: Turgutlu meclisi Çarşamba günü toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement