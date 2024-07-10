Turgutlu ve Şehzadeler Belediye Başkanları Birbirlerini Ziyaret Etti

Politika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, Şehzadeler Belediye Başkan Gülşah Durbay da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı misafir etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban makamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ağırladı. Ziyarette Başkan Akın, yeni görevinde Başkan Balaban'a başarılar dileyerek belediyeler arası işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere görüş alışverişinde bulundu. Başkan Akın, "Yunusemre Belediyesi'nin yeni döneminde Semih Balaban'ın başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İki belediye olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için işbirliği içinde olacağız" dedi.

Başkan Balaban ise, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: " Çetin Başkan'ın nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz arasında kurulacak güçlü işbirliği ile bölgemize daha iyi hizmetler sunacağımıza inanıyorum."

"İki belediye birlikte güzel işler yapacağız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. İki başkan, gelecekte de sık sık bir araya gelerek ilçeler arası işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtirken "Birlikte güzel işler yapacağız." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ağırladı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Mesut Doğan ve Haydar İzci ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek de hazır bulundu. Başkan Durbay, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Partimizin ilçe başkanı olarak yıllarca emek verdiğiniz ilçemizde, belediye başkanı olarak, sizi şimdi Yunusemre Belediye Başkanı olarak ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk. Sefa getirdiniz. Güzel işler yapacak genel iktidarı da getireceğiz. Bundan hiç şüphem yok. Ayağınıza sağlık hoş geldiniz." şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Durbay'a teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Balaban şöyle konuştu: "Gülşah Başkanımız ve ekibini canı gönülden kutluyorum. Şehzadeler Manisa'nın kadim bölgesi, eski Manisa. Böyle bir şehre böyle bir başkanın seçilmesi bizi fazlasıyla mutlu etti. Gülşah Başkanı yıllardır tanıyoruz. Ailecek tanışıyoruz. Durbay ailesi topluma, sola, partiye emek vermiş bir aile. Bu anlamda biz Gülşah Başkanın toplumsal mücadelenin önderi olarak çok güzel işler yapacağına inanıyoruz. İlçe başkanlığı yaptığım Şehzadeler'de bir dönem belediye başkan adayı da olmuş ancak kazanamamıştım. Bu anlamda da bizim başaramadığımızı Gülşah Başkanın başarması bizi ayrıca mutlu etti. Birlikte güzel işler yapacağız. Kendisine ve ekibine üstün başarılar diliyoruz." - MANİSA