31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, Turhal Belediyesi önünde düzenlenen tören ile belediye başkanlığı görevini teslim aldı.
"Erdem Bey'e güzel hizmetler diliyorum"
Belediye başkanlığını devreden İlker Bekler, "Turhal'da dolu dolu beş yıl geçirdik. Şehrimizde yaptığımız hizmetlerle şehrimizi daha iyi seviyelere getirmeye gayret ettik. Bu bir bayrak yarışı bu bir hizmet yarışı. Şimdi milletimizin bize emanet ettiği bu bayrağı Erdem Bey'e teslim ediyorum. ve güzel hizmetler diliyorum" dedi.
"Şehrimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız"
Başkan Mehmet Erdem Ural ise var güçleri ile çalışacaklarını ifade ederek, "Üzerimize aldığımız sorumluluğun farkındayız. Hemşehrilerimizden aldığımız bu kıymetli emanetin vermiş olduğu sorumlulukla şehrimiz için durmaksızın çalışmaya daha güzel bir şehir haline getirmeye gayret göstereceğiz. Görevi devraldığım kıymetli başkanım İlker Bey'e şehrimiz için yapmış olduğu kıymetli eserler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Eski ve yeni başkanlar arasında yapılan hediyeleşmenin ardından devir teslim töreni tamamlandı. - TOKAT
Son Dakika › Politika › Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural göreve başladı - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
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