Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Politika

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Turhal Belediyesi Hayvan Pazarını ziyaret ederek küçük ve büyükbaş hayvanların satışı yapan yetiştiricilerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ural, belediye olarak Kurban Bayramı'nın huzurlu bir şekilde geçmesi için gereken her şeyin yapıldığını belirtti. Turhal Belediyesi, kurban pazarında kurbanlıkların temiz ve hijyenik şartlarda alıcıya ulaşması için gerekli önlemleri aldı. Pazara giren hayvanların kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılırken, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından da belirli aralıklarla ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor.

3 farklı noktada kesim yeri düzenlendi

Vatandaşların dini vecibelerini sağlık şartlarına uygun bir şekilde yerine getirebilmeleri için Turhal'ın 3 farklı yerinde kesim alanları oluşturuldu. Varvara Mahallesi Kemer Sokak, Müftü Mahallesi Beyza Sokak ve Boyacılar Mahallesi Derya Sokak'ta oluşturulan alanlarda kurban kesimi yapılabilecek. Belirlenen kesim yerleri, bayram süresince çevre ve toplum sağlığına olumsuz etkiler oluşturmaması için dezenfekte edilecek. Kesim noktaları hakkında açıklama yapan Başkan Ural, Kurban Bayramı'nın huzurlu bir şekilde geçmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Turhallı hemşehrilerimizin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmeleri için belediye olarak tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımızdan ricamız, belirlediğimiz 3 kesim noktası haricinde kesim yapmamaları" dedi.

"Hizmet için bayram süresince sahadayız"

Bayram süresince belediye olarak sahada olacaklarını belirten Başkan Ural, "Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz olarak bayram boyunca sahada vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Ayrıca Halk Masamız aracılığı ile acil durumlar için hazır olacağız. Şimdiden tüm Turhallıların mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin" diye konuştu. - TOKAT