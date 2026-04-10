Turizm Destek Paketi ile Büyüme Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Destek Paketi'nin turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik atılmış stratejik adım olduğunu belirterek, "Çevremizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, küresel boyuttaki insani ve siyasi krizlere rağmen hedeflerimize ulaşıyor, hız kesmeden yenilerine yol alıyoruz." dedi.

Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki "Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı"nın açılışında, Türk turizminin kalbinin attığı Antalya'da yaşam kalitesini ve refah düzeyini artırmak adına yatırımlara, proje ve hizmetlere kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Diğer bakanlıklarla da işbirliği yaptıklarını, birlikte atılması gereken adımları istişare ettiklerini ifade eden Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile de bu doğrultuda sürekli dirsek teması halinde olduklarını kaydetti.

Ulaşım ağının gücü, kapasite ve kalitesinin birincil etken olduğunu anlatan Ersoy, "Otoyollardan denizcilik ve haberleşmeye, köprülerden raylı sistemlere ve hava limanlarına, teknolojisi, mimarisi ve işlevselliği dünyada parmakla gösterilen iş ve eserlerle kelimenin tam anlamıyla 'Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı mümkün kılacak yolu inşa ettiler ve daha fazlası için durup dinlenmeden çalışıyorlar." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Antalya özelinde gerek havaalanı kapasite artırım çalışmaları gerek şehir içi ve şehirler arası yollarda yapılan iyileştirmeler gibi ulaşım yatırımlarının kentin turizm potansiyelini doğrudan güçlendirdiğini dile getirdi.

Halısı, coğrafi işaretli Camili Bal Kabağı, insanlığın geçmişine ışık tutan en önemli arkeolojik sahalardan biri olan Karain Mağarası ve Termessos Antik Kenti ile Döşemealtı'nın önemine işaret eden Ersoy, "Böylesi zenginlikleri barındıran bir bölgeye yapılan her yatırım çok değerli ve önemlidir. Dolayısıyla açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı gibi bir hizmetin beldemize kazandırılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu yatırım, hem Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya merkezinin trafiğini hem de Antalya ile Burdur arasındaki yaşanan hafta sonu trafiğini rahatlatarak insanımızın gerek şehir içi gerek şehirler arası seyahat konforunu artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, AK Parti'nin 23 yılda sayısız hizmet ürettiğini, ihtiyaç duyulan, gerek görülen her eseri Antalya'ya kazandırdığını hatırlattı.

"Rekorlarla yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz"

Türkiye olarak turizmde her yıl bir önceki yılın başarılarını aşmaya, rekorlarla yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiklerini bildiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Çevremizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, küresel boyuttaki insani ve siyasi krizlere rağmen hedeflerimize ulaşıyor, hız kesmeden yenilerine yol alıyoruz. Bakanlık görevini yürüttüğümüz yaklaşık 8 yıllık süreçte turizm gelirlerimizi yüzde 109 artırmayı başardık. Bu noktaya gelebilmek adına farklı başlıklarda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirmekte, geleceğin trendlerini bugünden ülkemize kazandırmakta, tek odaklı değil çok yönlü, gerçekçi ve akılcı yaklaşımlarla adımlarımızı atmaktayız. Pazar ve ürün çeşitliliği, turizm hareketinin ülke geneline yayılması, sezonun uzatılması, turizmde sağlık ve süreklilik beklentilerinin karşılanması, tesis ve yetişmiş personel kalitesinin yükseltilmesi, altyapı yatırımları, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla sürekli istişare ve işbirliği halinde olma, TGA ile tanıtım stratejilerinde dünya liderliği ve kriz yönetiminde doğrudan çözüme ulaşabilen etkin yönetim gibi aktif olduğumuz birçok başlık var."

Turizmin stratejik sektör olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kefalet desteğiyle KGF, İGE ve KFK üzerinden kullanılması planlanan 60 milyar lira kredi imkanı içeren Turizm Destek Paketi oluşturulmuştur. Bu destekle turizm işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, sektörümüzün nakit akışını güçlü tutmayı ve operasyonel verimliliği korumayı hedefliyoruz. Bu paket, turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik atılmış stratejik bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin turizmde ulaştığı küresel konumu daha da güçlendirmek, rekabet gücünü artırmak ve yılın her dönemine yayılan dengeli bir turizm yapısını kalıcı hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını bildiren Ersoy, sektör temsilcileriyle yakın istişare içinde hareket etmeye, ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Ersoy, Antalya özelinde de gerek turizm gerek kültür-sanat sahasında başarı hikayeleri yazmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Doğa, sağlık, gastronomi, spor, MICE gibi farklı turizm alanlarını Antalya'da aktif hale getirdiklerini ve Kültür Yolu Festivali ile kentin kültür ve sanatını ulusal ve uluslararası vitrine taşıdıklarına dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Döşemealtı ilçemize de bir parantez açmak isterim. Biliyorsunuz arkeoloji bizim en önemli hizmet ve yatırım sahalarımızdan biri. İlçemiz sınırlarında yürüttüğümüz Karain ve Kızılin Mağarası kazıları ile Termessos'taki arkeolojik çalışmalarımızı da bu kapsamda bilimsel hassasiyetle ve aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Bu alanlar sadece Anadolu'nun en eski yerleşim izlerini barındırmasıyla değil, aynı zamanda insanlık tarihine ışık tutan çok katmanlı yapısıyla da büyük önem taşıyor. Bakanlık olarak 'Geleceğe Miras' vizyonumuz doğrultusunda bu eşsiz değerleri koruyarak gün yüzüne çıkarmayı ve uluslararası bilim dünyasına kazandırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz."