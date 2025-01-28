Turizm Yatırımı Tartışması - Son Dakika
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Politika

Turizm Yatırımı Tartışması

Turizm Yatırımı Tartışması

AK Parti Muğla İl Başkanı, Marmaris'teki turizm inşaatına ilişkin CHP'yi eleştirdi.

28.01.2025 18:18
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AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ilçedeki bir turizm yatırımı inşaatıyla ilgili algı yarattığını öne sürdü.

Laçin, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, inşaatın bütün dönemlerinde CHP'li yöneticilerin imzası olduğunu, AK Parti'lilerin onayı ve imzası olmadığını söyledi.

Bir süredir ilçe gündeminde olan turizm tesisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Laçin, Marmaris Belediyesinin Muğla İdare Mahkemesi kararı ile ruhsatları iptal etmek zorunda kaldığını dile getirerek, "Bu süreçte CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sanki kendi inisiyatifi ile ruhsatları iptal ettirip, yüksek meblağlı ceza kesip yıkım kararı aldığı algısı yaratmaya çalışmaktadır." dedi.

Laçin, bahse konu turizm yatırımına ruhsatların, CHP'li belediyeler tarafından verildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"CHP'li belediyenin verdiği ruhsatlarla belediyenin denetim ve gözetimi altında bu inşaatların büyük bölümü bitme noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan bu garabetin mesuliyeti kuşkusuz CHP'li belediyeye aittir. Bugün halkın kulağına hoş gelecek nitelikte açıklamalar yapsalar da toplum hafızası güzel ilçemiz Marmaris kıyılarında bir beton yığınına izin veren ve inşaat yükselirken bunu sadece seyreden CHP anlayışını affetmeyecektir."

Başkan Ünlü'nün bir önceki Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı neden ibra ettiğini kamuoyuna açıklaması gerektiğini aktaran Laçin, "Bahse konu inşaat için verilen ruhsatlarla alakalı olarak devam eden yargı süreçlerinde CHP'li belediyenin davalı taraf olduğunu ve davayı kaybettiklerini hatırlatmak isteriz. Gerek 15 Temmuz 2005'te gerek 28 Ekim 2021'de otel + konut blokuna ilişkin 17 adet yapı ruhsatı CHP'li Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenmiş olup, yine aynı partinin belediyelerince yıkılacağı yönündeki açıklamalar hedef şaşırtmaktan ibarettir. Belirtilen yerin yıkılmasının nasıl bir çevre felaketi çıkaracağını bu sebeple söylemlerinin kamuoyunu rahatlatmak ve hedef şaşırtmaktan ibaret olduğunu hatırlatmak isteriz, lakin çevreyi korumak için en baştan bu yapıyı yaptırmamaları gerekmekteydi." ifadeleri kullandı.

İnşaatın proje ve ruhsatlama aşamasından bugünkü gelişine kadar ki sürecin hiçbir aşamasında AK Parti'nin en ufak bir katkısı olmadığını dile getiren Laçin, "Ruhsatlar verilirken ve inşaat yükselirken buna en çok tepki gösteren AK Parti olmuştur." dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nde AK Parti'li üyelerin verdiği önerge sonucunda proje için araştırma komisyonu kurulduğunu aktaran Laçin, "Araştırma komisyonu kurulmuş olmasına rağmen CHP'li Belediye Başkanı'nın komisyonu toplantıya davet etmemesi üzerine, maalesef araştırma komisyonunun toplanıp konunun araştırılmasına imkan tanınmamış ve belediye seçimleri yenilendiği için araştırma komisyonu hiç toplanamadan kadük hale gelmiştir." diye konuştu.

Açıklamaya, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Marmaris Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ozan Balcı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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