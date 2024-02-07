Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya Geri Dönüyor - Son Dakika
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Politika

Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya Geri Dönüyor

Türk Astronot Alper Gezeravcı Dünya\'ya Geri Dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya geri dönmek üzere uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı ve Türk gençliği için ilham kaynağı oldu.

07.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından "Adam dönüyor" ifadeleri ile Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya geri dönmek üzere uzay istasyonundan ayrıldığını duyurdu.

Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülü ile Dünya'ya geri dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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