Türk Devletleri Ekonomide İlk 10 Hedefliyor

06.05.2026 02:19
Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 vizyonuyla ekonomik büyümesini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), kıymetli devlet başkanlarımızın da vizyonuyla birlikte yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve yaklaşan 2.4 trilyon dolarlık hasılaya baktığımızda inşallah dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, TÜRKSOY, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliğinde düzenlenen "Emir Timur'un Doğumunun 690. Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri" programına katıldı.

"Olayların böldüğü tarihimizin içinde yeniden bütünleşmeliyiz"

Burada konuşan Zorlu, tarihin; acılarla, hüzünlerle, sevinçlerle ve zaferlerle bir bütün olduğunu dile getirerek, "Türk tarih çizgisini dikkate aldığımızda bizi farklı kılan en önemli şey bu çizginin hiçbir sapma göstermeden, kaybolmadan tarihi derinliğinde kadim geçmişimizden devam ederek geleceğe taşınmış olmasıdır. Atatürk, bundan yaklaşık yüzyıl önce 'dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür' diyor. Olayların böldüğü tarihimizin içinde yeniden bütünleşmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Türk Devletleri Teşkilatı inşallah dünyanın ilk on ekonomisinden birisi haline gelecek"

Emir Timur'un, Semerkant'ın bozkırlarından uzak coğrafyalara kadar uzanan büyük bir imparatorluk inşa ederken fetih temelli bir ekonomi kurmak istediğini ve bir yandan da yenilikçiliği ayakta tuttuğunu dile getiren Zorlu, "En önemli yanlarından birisi kültürel mirası korudu, sahip çıktı. Şehirleri yeniden inşa ve ihya etti. Bu bağlamda Semerkant, Buhara hep bu medeniyetin öncülüğünde yükseldi, bugünlere taşındı. Timur'un o dönemde attığı o temeller, esasında bugün çok daha fazla işlenmesi gereken pek çok yönüyle irdelenmesi gereken bir durumdur. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 2021 yılında Türk adını aldı. 2040 vizyon belgesini ortaya koydu. Kıymetli devlet başkanlarımızın da vizyonuyla birlikte yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle ve yaklaşan 2.4 trilyon dolarlık hasılaya baktığımızda inşallah dünyanın ilk on ekonomisinden birisi haline gelecek" diye konuştu.

Türkiye ile Özbekistan arasında var olan ilişkilerin yükselerek devam ettiğini kaydeden Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir başka sevindirici bir durumda Özbekistan'ın bugün nüfusu 38 milyon düzeyine gelmiş durumda. Bu süratle ilerlerse 2050 yılında 52 milyon dolayına geleceği ifade edilmekte. Dolayısıyla bu nüfus projeksiyonuyla birlikte Türk dünyasının farklı kazanımları, farklı güç birliktelikleri bizi çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacak. 2014 yılında 1.2 milyar dolar olan dış ticaretimiz bugün 5 milyar dolara geldi. İnşallah liderlerimizin 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamız imkansız değil. Bunu hep birlikte başaracağımıza ben yürekten inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
