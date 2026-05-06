Türk Devletleri Ekonomik Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Devletleri Ekonomik Hedeflerini Açıkladı

Türk Devletleri Ekonomik Hedeflerini Açıkladı
06.05.2026 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 hedefine ulaşacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), çok şükür 2021 yılında adını aldı, 2040 vizyon belgesini ortaya koydu ve kıymetli devlet başkanlarımızın da vizyonuyla birlikte yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve yaklaşan 2,4 trilyon dolarlık hasılaya baktığımızda inşallah 2 yıl sonra dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu; TÜRKSOY, Özbekistan Büyükelçiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde Ankara'da düzenlenen 'Emir Timur'un Doğumunun 690'ıncı Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri' programına katıldı. Zorlu, "Tarih bir bütündür. Acılarıyla, hüznüyle, sevinciyle ve zaferleriyle bir bütündür. Türk tarih çizgisini dikkate aldığımızda bizi farklı kılan en önemli şey bu çizginin hiçbir sapma göstermeden, kaybolmadan tarihin derinliğinde kadim geçmişimizden devam ederek geleceğe taşınmış olmasıdır. Atatürk diyor ki; 'Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Olayların böldüğü tarihimizin içinde yeniden bütünleşmeliyiz" dedi.

'10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İMKANSIZ DEĞİL'

Zorlu, Emir Timur'un Semerkant'ın bozkırlarından uzak coğrafyalara büyük bir medeniyet ve imparatorluk inşa ederken, hep fetih temelli bir ekonomi kurmak istediğini, yenilikçiliği ayakta tutarken kültürel mirası da koruduğunu kaydetti. Zorlu, "Bugün Türk Devletleri Teşkilatı, çok şükür 2021 yılında adını aldı, 2040 vizyon belgesini ortaya koydu ve kıymetli devlet başkanlarımızın da vizyonuyla birlikte yaklaşık 300 milyon nüfusu, 5 milyon kilometrekare yüz ölçümüyle ve yaklaşan 2,4 trilyon dolarlık hasılaya baktığımızda inşallah 2 yıl sonra dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi haline gelecek. ve Türkiye-Özbekistan ilişkileri de bu bağlamda yükselerek devam ediyor. Özbekistan'ın bugün nüfusu 38 milyon düzeyine gelmiş durumda. 2050 yılında 52 milyon dolayına geleceği ifade edilmekte, bu süratle ilerlerse. Dolayısıyla bu nüfus projeksiyonuyla birlikte Türk dünyasının farklı kazanımları, farklı güç birliktelikleri bizi çok daha güçlü bir şekilde ileri taşıyacak. 2014 yılında 1,2 milyar dolar olan dış ticaretimiz bugün 5 milyar dolara geldi. Liderlerimizin 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmamız imkansız değildir. Bunu hep birlikte başaracağımıza ben yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'KENDİ DİLLERİMİZLE KONUŞMAYA HAZIRIZ'

8 yıllık dönemde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hiç olmadığı kadar çok başarılı bir noktaya ulaştığını dile getiren Zorlu, "Bugün Özbekistan sokaklarında, Taşkent'te, Semerkant'ta, Buhara'da, Hiva'da dolaşırken Türkçe konuşan, Türkiye Türkçesiyle size hitap eden bir kardeşimizi bulmanız gayet mümkündür. Biz artık kendi aramızda da hiçbir çevirme yapmadan kendi dillerimizle, lehçelerimizle konuşmaya hazırız. Bizler başlatacağız, başlattıkça yeni ufuklara açılacağız. Çünkü bana göre her bir başlangıç önemlidir ama bazı başlangıçlar hem bir sondur hem de başka başlangıçları tetikler. Bugün de esasında bunlardan birini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tarihimizin derinliklerinde yeniden buluşabilmenin yolunu, çabasını hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Devletleri Ekonomik Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:53:00. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Ekonomik Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.