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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan 'Kazakistan' açıklaması - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan 'Kazakistan' açıklaması

06.01.2022 12:23
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan 'Kazakistan' açıklaması

TÜRK Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'daki protesto eylemleri ile ilgili "Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRK Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'daki protesto eylemleri ile ilgili "Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı, Twitter üzerinden, Kazakistan'daki protesto eylemleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri olarak, Kazakistan'daki son olaylar ışığında; Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz. Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.


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Kazakistan, Protesto, Twitter, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türk Devletleri Teşkilatı'ndan 'Kazakistan' açıklaması - Son Dakika


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