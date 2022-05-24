Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 7. Toplantısı Azerbaycan'da düzenlendi - Son Dakika
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Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 7. Toplantısı Azerbaycan'da düzenlendi

24.05.2022 17:55
Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 7. Toplantısı Azerbaycan'da düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 7'nci Toplantısı ve Turizm Çalışma Grubu 17'nci Toplantısı Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 7'nci Toplantısı ve Turizm Çalışma Grubu 17'nci Toplantısı Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde düzenlendi. Toplantıda, Şamahı şehri 2023 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları 7. Toplantısı ve Turizm Çalışma Grubu 17. Toplantısı Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Sayın Fuad Naghiyev'in ev sahipliğinde ve TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, moderatörlüğünde düzenlendi.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TDT üye ve gözlemci devletlerinin turizmden sorumlu bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra, üst düzey hükümet yetkilileri, turizmden sorumlu uzmanlar ve Azerbaycan'daki diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Toplantıda üye ve gözlemci devletlerin büyük şehirleri arasındaki uçuş sayısının artırılması, İpek Yolu Turizminin potansiyelinin ortaya çıkarılması, üye ve gözlemci devletler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, "Modern İpek Yolu Ortak Turu" ve "Türk Dünyası Turizm Başkenti" projelerinin uygulanması, kış ve golf turizminde işbirliği imkanlarının araştırılması, "Türk Dünyası Turizm Başkenti Yönetmeliği" ve "Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Yol Haritası" ele alındı. Toplantıda ayrıca, Azerbaycan'ın Şamahı şehri, 2023 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçildi. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 7. Toplantısı Azerbaycan'da düzenlendi - Son Dakika


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