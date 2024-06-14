Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'ne yeni başkan atandı - Son Dakika
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Politika

Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'ne yeni başkan atandı

Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'nde gerçekleşen devir teslim töreniyle Kazım İkbal Gümüş, yeni Şube Başkanı olarak göreve başladı. Gümüş, şubenin faaliyetlerini genişleterek ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım etmeyi hedeflediğini belirtti. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de yeniden belirlendi.

14.06.2024 09:37
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Türk Kızılayı Kütahya Şubesi Başkanlığı görevine Kazım İkbal Gümüş atandı.

Türk Kızılayı Kütahya Şubesi'nde gerçekleşen devir teslim töreniyle yeni Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş göreve başladı. Devir teslim töreninde eski başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri hizmetler için teşekkür eden Kazım İkbal Gümüş, "Bugünden itibaren şubemizi, Genç Kızılay'ı ve kadın kollarımızı daha ileriye taşımak için her sokakta, her mahallede ihtiyaç duyulan her alanda Türk Kızılayı'nın şanlı yeleğini görmek için durmadan çalışacağımızı belirtmek isterim. Kütahya'nın sivil toplum kuruluşu alanında eksik olan tüm alanları kapatmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte en kısa sürede Halil İbrahim Yılmaz Aşevimizi hizmete alarak ilk etapta 500, ilerleyen etaplarda ise talep edilen sayıya göre günlük sıcak yemek dağıtımını ihtiyaç sahibi ailelere başlatacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyeleri; Osman Baş, Ömer Yiğit, Buğrahan Çetin, Şerif Barış olurken, Denetim Kurulu Başkanı ise Emirhan Bilgen oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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