Deprem Anında AVM\'deki Panik

Balıkesir'de meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'deki bir AVM'de paniğe neden oldu.

Türkiye, Balıkesir'de meydana gelen depremle sarsıldı. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem çok sayıda kentte de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin İstanbul, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa'da da hissedildiği bildirilirken; çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

DEPREM SIRASINDA AVM'DEKİ PANİK KAMERADA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Bir vatandaş, İzmir'de alışveriş merkezinde deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlarını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

Öte yandan Karabağlar ilçesinde deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evdeki eşyaların sallandığı ve içeride bulunan bir kişinin korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.