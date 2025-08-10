Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

10.08.2025 09:07
MHP lideri Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100, Show Radyo, Radyo Viva gibi medya kurumlarını bünyesinde barındıran Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yer aldı.MHP lideri Bahçeli, tv100 ailesine basın camiasında sürdürdüğü başarılı faaliyetler için teşekkür etti.

BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Terörsüz Türkiye hedefinin önemi üzerinde duran MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirterek, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade ederek, "barışın tek kanatlı bir kuş olmadığının" altını bir kez daha çizen MHP lideri Devlet Bahçeli, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu söyledi. Silahı gömmenin sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın "bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz" anlamını taşıdığını ifade etti.

Türk Milleti'nin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın da terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini ve istisnasız şekilde destek vermesinin Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.

"YAKIN DÖNEME DAİR UMUT VERİCİ GELİŞMELERİ GÖRÜYORUZ"

Televizyonda yakın zamanda, Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini belirten MHP lideri Bahçeli, bu görüntüyü görmenin dahi önümüzdeki yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini ve artık göz yaşı yerine hayatın normalleşerek vatandaşlarımızın her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.

"BÖLGE HALKI SÜREÇLE İLGİLİ DURUŞUNDAN DOLAYI BAHÇELİ'YE MİNNETTAR"

Görüşmede Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven de başta Diyarbakır olmak üzere bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, terörü bitirmek üzere sergiledikleri duruş için minnettar olduklarını bizzat gözlemleyerek tecrübe ettiğini ifade etti.

