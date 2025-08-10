Naci Görür\'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

Depremin ardından bazı binaların yıkıldığı belirtilirken; Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den ilk yorum da geldi. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir'de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.