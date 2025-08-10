Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir\'in ofisinde arama yapıldı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' suçlamasıyla sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındı.

EVİNDE VE OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince arama yapıldı.

Çok sayıda polis aracı sabah saatlerinde hukuk bürosu önünde uzun süre bekledi. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."