Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir depremine ilişkin "Depremde bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. 16 bina yıkıldı, arama kurtarma yaptığımız yıkık bina yok" açıklamasında bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 6.1 olarak açıklanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

ALİ YERLİKA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından bazı binalar yıkılırken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız el ele vererek yaptığımız ilk şey arama ve tarama yapmak. İlk etapta bir binamızda yıkım, ahırlarda hasar olduğunu gördük. Kendiliğinden çıkan iki vatandaşımız oldu. Çok hızlı yapılan arama kurtarma ile 4 vatandaşımız kurtarıldı" dedi.

"1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 29 YARALI VAR"

Yerlikaya açıklamasının devamında "Ne yazık ki kurtarılanlardan 85 yaşındaki bir büyüğümüz hayatını kaybetti. Yakınlarına tüm Sındırgılı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum. Arama kurtarma bu binada tamamlandı. 68 kırsal mahallemizde arama tarama tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"16 BİNA YIKILDIK"

"Burada 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. 4'ünde yaşam bulunuyor, şükürler olsun ki vatandaşlarımız buradan sağ salim çıkmayı başarmıştır" diyen Yerlikaya şöyle konuştu: "Şu an itibariyle ilan ediyoruz arama kurtarmalarda herhangi bir başka yıkık dökük bina yoktur. Toplam 29 vatandaşımız da yaralanmıştır. Ağır yaralımız yoktur."

"BİNAYLA İLGİLİ ENDİŞE VARSA TEDBİRLİ OLMAK LAZIM"

Yerlikaya ayrıca "Sındırgı'daki bütün vatandaşlarımız kendi evinin durumunu herkesten daha iyi bilir. Binasıyla ilgili bir endişesi varsa tedbirli olmak lazım" ifadelerini kullandı.