Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi! Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu

Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

Terörü kökünden kazıma parolasıyla Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar devam ediyor. Pençe Kilit Operasyon bölgesinden ise son olarak kahreden bir haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlamasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

"3 AĞUSTOS'TA YARALANDI"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kahraman Mehmetçik Halil Koç'un şehadetinedeniyle başsağlığında bulundu. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 8 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı.