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Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:07

Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıyı şiddetle reddederek kınadığını açıkladı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Toplumu ise İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını kabul edilemez bir durum olarak nitelendirerek, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durum olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurun acilen sağlanması için gösterdiği çabaları desteklediklerini ve tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını dilediklerini ifade ettiler.

Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Toplumu'nun X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."

Kaynak: AA

Gazze, Sosyal Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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