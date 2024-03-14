Türk yetkililer Irak'ta güvenlik zirvesine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso ve Sri Lanka Büyükelçilerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, Afrika açılımının dış politikadaki önemini vurgulayarak, Burkina Faso ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, Sri Lanka'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Asya ile ticaret, yatırım, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kurtulmuş ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi ve sağlık sistemindeki gelişmeler için çalışacaklarını ve seslerini duyuracaklarını belirtti.